O episódio, em que o treinador português foi apanhado nas câmaras a proferir palavras em português, reporta-se ao final do jogo Manchester United com o Newcastle United a 6 de outubro.

O encontro da oitava jornada da Primeira Liga Inglesa terminou com a vitória dos 'red devils' por 3-2. O Manchester United ocupa o oitavo lugar do campeonato com 17 pontos em 10 jogos.