Paris Saint-Germain prolonga contrato de Di Maria até 2021

"Dia após dia, sinto-me cada vez mais honrado e motivado por fazer parte de um projeto tão ambicioso", reagiu o internacional argentino, que acrescentou ainda ter encontrado em Paris, nos últimos três anos, "o contexto ideal para voltar a florescer enquanto profissional".

Di Maria, de 30 anos, chegou ao PSG em 2015, proveniente do Manchester United, por cerca de 60 milhões de euros. Na altura, representou a segunda maior compra da história do clube, atrás do ponta de lança uruguaio, Edinson Cavani.

Formado nas camadas jovens do Rosário Central, o extremo chegou à Europa em 2007 para representar o Benfica até 2009/10. No fim dessa época transfere-se para o Real Madrid e quatro épocas depois, chega ao Manchester United, último clube que representou antes de chegar a Paris, onde já conta com 150 jogos disputados, nos quais marcou 57 golos e fez 58 assistências.

Com as cores parisienses já conquistou o campeonato francês em 2016 e 2018, três Taças de França e três Taças da Liga, em 2016, 2017 e 2018.

Lusa