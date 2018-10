Sporting não conta com Renan, Mathieu, Acuña e Battaglia para o jogo com o Estoril

Os quatro jogadores foram titulares na vitória caseira frente ao Boavista (3-0), no domingo, da oitava jornada da I Liga, e foram excluídos dos 'eleitos' do técnico 'leonino', que abdicou ainda de Bruno César, suplente utilizado no embate com os 'axadrezados'.

O avançado Castaignos, o médio Misic, os defesas Marcelo, Lumor e Jefferson e o guarda-redes Diogo Sousa regressaram às opções de Peseiro, para o jogo marcado para esta quarta-feira, às 21:15 horas, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, que vai ser arbitrado por João Capela, da associação de Lisboa. O lateral macedónio Stefan Ristovski e o avançado brasileiro Raphinha permanecem ausentes, ambos por estarem lesionados.

O Sporting, que lidera o Grupo D com os mesmos três pontos do Feirense, recebe hoje o quarto classificado da II Liga, que ainda não pontuou na Taça da Liga.

Lusa

Lista dos 21 convocados:

Guarda-redes: Salin, Luís Maximiano e Diogo Sousa.

Defesas: Marcelo, Coates, André Pinto, Lumor, Jefferson e Bruno Gaspar.

Médios: Bruno Fernandes, Petrovic, Gudelj, Misic e Wendel.

Avançados: Montero, Nani, Carlos Mané, Diaby, Jovane Cabral, Bas Dost e Castaignos.