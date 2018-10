Os leões ainda se colocaram em vantagem aos nove minutos, por Wendel, mas os 'canarinhos' deram a volta ao marcador, por Sandro Lima (71) e André Pinto (82), na própria baliza.

Com este resultado e com uma ronda por disputar, o Feirense, que venceu o Marítimo (3-2), lidera isolado o Grupo D, com seis pontos, mais três do que Sporting e Estoril Praia, sendo que o clube insular, ainda sem pontos, já está afastado da luta pelo apuramento para as meias-finais.

Com Lusa