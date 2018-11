Frederico Varandas terá dispensado José Peseiro depois do jogo do Sporting contra o Estoril (1-2). O final da partida ficou marcado pelos assobios e lenços brancos para o técnico, que esteve quatro meses no comando da equipa leonina.

Paulo Sousa é um dos nomes avançados pela imprensa para eventual sucessor de Peseiro.

Questionado sobre os lenços brancos e assobios dos adeptos do Sporting no final do jogo, José Peseiro respondeu que convive bem com as críticas.