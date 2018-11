"O antigo futebolista do clube faleceu na quarta-feira, aos 46 anos, em João Pessoa, Paraíba (Brasil)", lê-se no site do FC Porto.

O lateral esquerdo representou o FC Porto entre 1998 e 2001 "contribuindo para a conquista do Pentacampeonato em 1999. Esquerdinha disputou 87 jogos com a camisola azul e branca (9 golos), vencendo um campeonato, duas Taças de Portugal e uma Supertaça de Portugal".