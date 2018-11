Peseiro deixa o Sporting após quatro meses no comando técnico da equipa

O treino de hoje já é ser orientado por Tiago Fernandes, membro da equipa técnica de Peseiro, que será o treinador interino dos "leões".

Esta quarta-feira, o Sporting, que protagoniza com este despedimento a primeira chicotada na I Liga 2018/19, sofreu a quarta derrota da época 2018/19, em 14 encontros oficiais. Soma ainda nove vitórias e um empate.

Peseiro deixa o clube leonino no quinto lugar do campeonato, a dois pontos dos líderes FC Porto e Sporting de Braga e um de Benfica e Rio Ave, e na segunda posição do Grupo E da Liga Europa, apenas atrás do Arsenal e em boa posição para se qualificar.

Os "leões" conseguiram também a qualificação para a quarta eliminatória da Taça de Portugal e, na Taça da Liga, mesmo tendo perdido com os 'canarinhos', estão na luta por um lugar nas meias-finais da prova que conquistaram em 2017/18.

Esta foi a segunda passagem de Peseiro por Alvalade, depois de ter conduzido os "leões" à final da Taça UEFA em 2004/05, antes de ser despedido no início da temporada seguinte.

O treinador começou a carreira no União de Montemor e passou por clubes como União de Santarém, Oriental, Nacional, Sporting de Braga, FC Porto e Vitória de Guimarães.

No estrangeiro, Peseiro foi adjunto de Carlos Queiroz no Real Madrid, orientou a seleção da Arábia Saudita, Al Hilal, Panathinaikos, Rapid Bucareste, Al-Wahda, Al Ahli e Sharjah FC.

