Três portugueses nos quartos de final do Mundial de surf de juniores

Diogo Martins (sub-18) começou a sua prova com um bom ritmo e conseguiu destacar-se dos adversários, passando para a próxima ronda da prova principal do ISA World Junior Surfing.

A seguir, todas as atletas sub-18 -- Mafalda Lopes, Gabriela Lopes e Mariana Garcia - conseguiram garantir a sua manutenção na prova, vencendo as suas respetivas baterias.

Em sub-16, Afonso Antunes, o atual campeão nacional, e Joaquim Chaves venceram os seus 'heats' e garantiram a continuidade na competição.

Concha Balsemão (sub-16) e Miguel Matos (sub-18) foram os dois portugueses eliminados na quarta-feira.

"Hoje, foi um dia positivo para Portugal. Em 12 'heats', apenas não passámos dois, porque não conseguimos apanhar duas ondas de qualidade", afirmou o selecionador nacional de surf, citado pela assessoria de imprensa federativa.

David Raimundo mostrou-se orgulhoso com os "jovens atletas, que têm demonstrado um enorme espírito de grupo e de entreajuda desde o início do campeonato, sabendo sempre reagir a todas as dificuldades e adversidades que vão aparecendo".

A competição, que junta atletas de 44 nacionalidades, decorre até dia 04 de novembro, em Huntington Beach, na Califórnia

Lusa