Nápoles goleia o Empoli por 5-1 com três golos do belga Mertens

Os três golos de Mertens, bem como os tentos marcados por Lorenzo Insigne e Arkadiusz Milik, permitiram à formação napolitana aproximar-se da líder Juventus, de Cristiano Ronaldo, que vai jogar no sábado contra o Cagliari com três pontos de vantagem.

A superioridade do Nápoles foi notória desde o início da partida, com o italiano Insigne a marcar o primeiro aos nove minutos, o seu sétimo na presente edição da liga italiana.

Aos 38 minutos, Mertens arrancou para uma exibição de sonho ao marcar um golaço de fora da área. O belga repetiu a dose aos 62 minutos e voltou a marcar já no período de descontos (90+4).

Isto, depois de o Empoli ter reduzido as distâncias já na segunda parte, com o golo do avançado Francesco Caputo a fazer o 2-1 e a dar alguma esperança ao conjunto visitante.

No filme do jogo é ainda de realçar o 4-1 feito por Milik em cima do minuto 90, beneficiando da assistência primorosa de Mertens, o herói da noite.

Lusa