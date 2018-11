Abel Ferreira reafirma que objetivo é ficar entre os quatro primeiros lugares

Os 'arsenalistas' têm os mesmos pontos que o primeiro classificado (18), o FC Porto, e são a única equipa que ainda não perdeu no campeonato esta temporada.Confrontado sobre se a equipa pode aproveitar as crises de Sporting e Benfica, o técnico frisou que "os objetivos estão bem claros e não é de agora".

"Desde a primeira jornada que assumimos que queremos ficar entre os primeiros quatro lugares e estamos dentro deles. Temos feito tudo para merecer o que nos está a acontecer, mas temos que olhar para dentro, lembrar o que nos trouxe até aqui e continuar a trabalhar de forma afincada", frisou na conferência de imprensa antes da receção ao Vitória de Setúbal, domingo, para a nona jornada.

Abel Ferreira frisou ainda que o Sporting de Braga não tem os mesmos recursos dos 'três grandes', quando questionado sobre se considerava que a sua equipa pratica o melhor futebol em Portugal.

"Deixo isso para vocês, mas nesta competição não concorremos com os mesmos recursos e sabemos que apenas estando coletivamente no nosso limite podemos competir com os nossos adversários", disse.

Abel Ferreira descartou a hipótese de suceder a José Peseiro como treinador do Sporting, considerando que essa possibilidade "não é assunto": "Tenho muita pedra para partir durante três anos na 'Pedreira', é aqui que quero estar, estou bem e vou continuar".

"Isso é sinal de um trabalho coletivo de todo o grupo, de um clube que me dá todas as condições para poder triunfar, a minha cabeça e concentração estão aqui, é aqui quero estar", reforçou.

O técnico garantiu que o foco está apenas virado para o jogo com o Vitória de Setúbal, no qual espera "muitas dificuldades"."O Vitória de Setúbal é um adversário muito organizado e astuto, as equipas de Lito Vidigal são sempre muito bem organizadas, vai querer impor o seu jogo, é forte nas transições e quando tiver bola vai querer jogar", anteviu.

Abel Ferreira lembrou que os sadinos vêm de "um bom período de resultados" e que o Sporting de Braga terá que ser "fiel à sua identidade, contundente e de olhos postos na baliza do adversário".

"Temos que ser dinâmicos, mas pacientes", assinalou.Sporting de Braga, segundo classificado, com os mesmos 18 pontos do primeiro, o FC Porto, e Vitória de Setúbal, oitavo classificado, com 11, defrontam-se às 20:00 horas de domingo, no Estádio Municipal de Braga.

Lusa