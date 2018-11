O semanário Expresso divulga este sábado um e-mail enviado há duas semanas ao presidente do Real Madrid com as linhas gerais deste novo campeonato que pretende substituir a liga dos campeões já em 2021.

O texto revela um acordo assinado por 11 clubes europeus que terão direito a participar na competição durante 20 anos sem poderem ser despromovidos.

São apenas cinco os países representados neste grupo restrito: Espanha, França, Inglaterra, Itália e Alemanha.