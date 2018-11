Everton, de Marco Silva, vence na receção ao Brighton

Em Goodison Park, o médio André Gomes foi titular e esteve a tempo inteiro na formação na casa, num encontro em que a grande figura foi o avançado brasileiro Richarlison, que fez dois golos, aos 26 e 77 minutos.

Pelo meio, aos 50 minutos, Coleman também marcou para o Everton, enquanto Dunk, aos 33, fez o único tento dos forasteiros.

O triunfo mantém a equipa de Marco Silva no nono lugar, mas agora a um ponto do oitavo posto, ocupado pelo Watford, que saiu derrotado do terreno do Newcastle, por 1-0.

Lusa