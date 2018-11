Futuro treinador do Sporting está a "acertar a rescisão com o clube com o qual está a trabalhar"

O presidente do Sporting adiantou que "houve um interesse real" na contratação de Leonardo Jardim, antigo técnico do clube, mas que "nunca chegou a ser opção", porque o treinador que rescindiu recentemente com o Mónaco "não pretende regressar a Portugal a curto prazo".



Frederico Varandas rejeitou que tivesse tomado a decisão de despedir José Peseiro imediatamente após a derrota sofrida na quarta-feira na receção ao Estoril Praia, do segundo escalão, por 2-1, em jogo da Taça da Liga, tendo mandado agendar uma reunião com o técnico para o dia seguinte.



"Não gosto de tomar decisões a quente. Às 10:00 [de quinta-feira] decidi que o melhor para o Sporting Clube de Portugal era que José Peseiro não continuasse como treinador", disse o presidente do clube de Alvalade, que anunciou a rescisão nesse dia, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Frederico Varandas argumentou que José Peseiro "fez o melhor que pôde", lembrando que "nas últimas cinco épocas não terminou uma completa" em nenhum clube, revelando não existir qualquer cláusula de confidencialidade no acordo de rescisão com o ex-técnico do clube.



O presidente 'leonino' respondeu também ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, aludindo ao processo e-toupeira, no qual a SAD do rival lisboeta foi constituída arguida, advertindo que será "implacável na luta contra a corrupção" no futebol.

Com Lusa