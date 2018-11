Thierry Correia entre os convocados do Sporting para o jogo com o Santa Clara

Na primeira convocatória dos 'leões', dois dias depois da rescisão por mútuo acordo com o treinador José Peseiro, o técnico interino do Sporting, Tiago Fernandes, chamou o jovem lateral, de 19 anos, e promoveu também alguns regressos.



O guarda-redes Renan, o defesa Mathieu e os médios Battaglia e Acuña, que tinham ficado de fora do desafio da Taça da Liga, frente ao Estoril Praia, que o Sporting perdeu por 2-1, voltaram ao leque de opções, assim como o médio Miguel Luís.



De fora, por opção técnica, ficaram os defesas Marcelo e Jefferson, os médios Petrovic, Wendel e Misic e o avançado Carlos Mané.



O lateral macedónio Stefan Ristovski e o avançado brasileiro Raphinha continuam ausentes, ambos devido a lesão.



No domingo, o Sporting, quinto classificado da I Liga, com 16 pontos, defronta o Santa Clara, sexto, com 14, pelas 16:30 (17:30 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em jogo da nona jornada.

Lista de 20 convocados:



- Guarda-redes: Romain Salin, Renan Ribeiro e Luís Maximiano.

- Defesas: Coates, André Pinto, Mathieu, Lumor, Bruno Gaspar e Thierry Correia.

- Médios: Gudelj, Bruno Fernandes, Miguel Luís, Acuña e Battaglia.

- Avançados: Bas Dost, Montero, Diaby, Nani, Castaignos e Jovane Cabral.

Lusa