Manchester City lidera isolado em Inglaterra com goleada das "antigas"

O internacional inglês assinou dois golos, aos 45+2 e 67 minutos, e somou mais duas assistências, aos 12 e 90+1, para os tentos de Aguero e Sané, respetivamente.

Num jogo em que o avançado português Bernardo Silva foi titular nos 'citizens', Hoedt, na própria baliza, aos seis minutos, e o espanhol David Silva, aos 18, fizeram os restantes golos dos campeões ingleses.

Danny Ings, aos 30 minutos, na marcação de uma grande penalidade, fez o 'tento de honra' do Southampton, com contou com Cédric Soares a tempo inteiro no lado direito da defesa.

Com este resultado, o Manchester City aproveitou da melhor forma empate de sábado do Liverpool no campo do Arsenal (1-1) e passou a liderar sozinho a Premier League, com dois pontos de vantagem sobre os 'reds'.

Por seu lado, o Southampton segue no 16.º posto, dois pontos acima da zona de despromoção.Em Stamford Bridge, o Chelsea bateu o vizinho londrino Crystal Palace, por 3-1, com dois golos de Morata, e subiu ao segundo posto, em igualdade pontual com o Liverpool.

O avançado espanhol marcou aos 32 e 65 minutos e o compatriota Pedro fechou a contagem, aos 70. Townsend, aos 53, fez o tento do Crystal Palace, que na altura repôs a igualdade no marcador.

Lusa