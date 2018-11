Miguel Oliveira orgulhoso da época que fez lamenta "conjunto insuficiente" para bater Bagnaia 

O piloto português da KTM precisava de recuperar pelo menos 12 pontos para conseguir levar a decisão para a derradeira prova, em Valência, dentro de duas semanas.



"Estou orgulhoso da época que fiz. O 'Pecco' [Bagnaia] esteve muito forte ao longo do ano. Foi muito difícil de bater na maior parte das vezes. Era uma questão de um de nós cometer um erro, o que não aconteceu, pois nunca ficámos fora do top10. Estive consistente ao longo da época mas o nosso conjunto não foi suficiente para bater o 'Pecco'", sublinhou Miguel Oliveira no final da corrida.



Com Lusa