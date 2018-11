"Nem concordo muito que o Sporting esteja num momento menos positivo", afirma o técnico do Santa Clara

"Nem concordo muito que o Sporting esteja num momento menos positivo. Sim, pela questão de sair um treinador e estar agora com um treinador interino e não se saber aquilo que vai acontecer no futuro, apenas isso", observou o técnico do Santa Clara, em conferência de imprensa, junto à lagoa das Sete Cidades, espaço emblemático dos Açores.