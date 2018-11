Éder acredita numa vitória do Lokomotiv no Dragão

"Acho que é possível (o apuramento para os oitavos de final). A nossa equipa também acredita nisso, mas temos de vencer o FC Porto. Estamos confiantes e tudo vamos fazer para passar à próxima fase", disse o autor do golo mais importante da história do futebol português, à França, na final do Euro2016.

Éder reconheceu que no último jogo entre as duas equipas, em Moscovo, há duas semanas, que os dragões venceram por 3-1, a sua equipa "cometeu alguns erros", mas garantiu que essa falhas vão ser corrigidas neste duelo.

"Nesse jogo, até podíamos ter acabado a primeira parte em vantagem, e tudo seria diferente. Mas, acho que agora será diferente. Temos de estar preparados e concentrados para fazer o nosso o jogo e poder vencer", afirmou o atacante.

O internacional português, que cumpre a sua segunda temporada no emblema russo, considerou que pelas exibições que a equipa tem protagonizado esta temporada na Liga do Campeões "deveria ter somado mais pontos".

"Vamos tentar inverter isso. Não podemos estar a pensar nas estatísticas anteriores. Temos de mostrar que ainda estamos vivos e podemos lutar pela passagem à próxima fase", frisou.

Apesar da confiança, o 'herói' luso do Euro2016 admitiu que "o FC Porto é uma equipa consistente, com um bom futebol", reconhecendo que o facto de os dragões jogarem em casa será uma dificuldade extra para o Lokomotiv.

"Não podemos pensar nas qualidades do FC Porto, temos de nos centrar no que podemos fazer e estar focados, sabendo que não vai ser fácil. Mas, temos uma equipa com muita qualidade e já o provamos", rematou o avançado português.

Já o treinador do Lokomtiv, Yuri Semin, que também marcou presença na conferência de imprensa de antevisão do jogo, revelou igual confiança na evolução da sua equipa, mesmo admitindo que a finalização precisa de ser melhorada.

"Analisando as três partidas, merecíamos mais pontos por aquilo que jogámos. Tenho de sublinhar que a quantidade de oportunidades de golo que criámos não foi inferior à dos rivais. O que faltou foi a concretização", analisou.

Sobre a estratégia preparada, e sublinhando a necessidade de marcar golos, Yuri Semin admitiu que tudo vai depender da forma como o FC Porto se vai apresentar.

"Queremos pontuar, até para manter o nível da Rússia no 'ranking', mas isso vai depender com o FC Porto que iremos enfrentar. Não posso prever com vamos entrar no jogo, porque depende da forma como o adversário também vai entrar", admitiu.

O técnico da formação de Moscovo falou dos 'dragões' com uma "equipa competitiva, com muitos craques e muito competitiva", e, quando questionado sobre as qualidades de Marega, preferiu não individualizar.

"Sabemos que é um jogador de alto nível, mas o FC Porto vale pelo seu coletivo. Temos de conseguir desligar o FC Porto como um todo para conseguir um bom resultado", vincou Semin.

O FC Porto, que lidera o grupo D com sete pontos, recebe na terça-feira o Lokomotiv Moscovo, quarto e último, com zero, em partida da quarta jornada, agendada para as 20:00, que terá arbitragem do italiano Davide Massa.



