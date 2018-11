João Félix diz estar a "viver um sonho" e fala de "renovação especial"

"É a primeira (renovação) desde que cheguei à equipa principal do Benfica. Sinto que as pessoas estão cientes do trabalho que tenho vindo a desenvolver. Dão-nos todas as condições para evoluir, estou muito contente e agradeço a toda a gente envolvida neste processo", afirmou João Félix ao sítio dos 'encarnados'.

O jovem jogador dos 'encarnados', prestes a completar 19 anos, agradeceu a "aposta" do presidente e afirmou que "fazer parte da equipa principal está a ser um sonho".

"Estou na melhor equipa de Portugal, numa das melhores do mundo. É um sonho poder jogar ao lado de jogadores que eram e continuam a ser meus ídolos, mas agora também são colegas de equipa e amigos que me ajudam em tudo. Começou em junho e espero que perdure por muito tempo", disse João Félix.

O jogador dos 'encarnados' lembrou que chegou ao clube "com 15 anos" e que "sem saltar grandes etapas", tem feito um "caminho assente no trabalho e na humildade".João Félix estreou-se na equipa principal face ao Boavista, a 18 de agosto, e recorda bem o "nervoso miudinho" que sentiu quando foi "aquecer na segunda parte, por volta dos 70/75 minutos".

"Aqueci como nunca. Quando me disseram para intensificar o aquecimento, foi um momento inesquecível. Quando entrei em campo, foi uma sensação incrível, um sonho tornado realidade. Estávamos a ganhar por 2-0 e o 'míster' disse-me para aproveitar o momento, dentro do padrão de jogo e do compromisso da equipa", recordou.

O jovem jogador do Benfica disse ainda ter uma "boa" relação com o treinador Rui Vitória."Ajuda-nos quando tem de nos ajudar e dá-nos duras quando assim tem de ser. Sempre me disse o que tinha de melhorar para poder jogar. Eu ouvi-o e foi isso que me permitiu estrear na equipa principal e ter feito mais jogos", assumiu João Félix.

O primeiro golo foi apontado em 25 de agosto e logo no dérbi, com o Sporting, valendo o empate (1-1), aos 86 minutos.

"Não sei se vou ter outro momento assim tão arrepiante. Um miúdo de 18 anos entrar e fazer um golo assim no primeiro dérbi, no seu segundo jogo no campeonato, perante 65 mil adeptos... é um momento que, se calhar, muito pouca gente vai vivenciar ao longo da vida", recordo João Félix.

Independentemente do que acontecer no futuro, o jogador do Benfica diz que "nunca" se vai esquecer do golo apontado, de cabeça, face ao conjunto 'leonino'.

"Nunca me vou esquecer dele. Se me falarem daqui por 50 anos, vou recordar tudo ao pormenor. Foi um dia mesmo marcante", contou João Félix, acrescentando: "Nem sabia como havia de festejar, porque estávamos empatados e queríamos ganhar. Quando o speaker gritou o meu nome e o estádio disse o meu segundo nome, aí arrepiei-me. Foi incrível. Aproveitei esse dia até ao último segundo, vi o golo umas 50 vezes. A primeira coisa em que pensei quando acordei no dia seguinte foi nesse golo", reconheceu.

A 23 de setembro, João Félix estreou-se como titular, face ao Desportivo das Aves, e também marcou, lembrando o mérito de Pizzi, que "a fazer passes a isolar é uma coisa inacreditável".

"Sinto-me em casa, acolhido, bem-vindo. Espero que seja assim sempre. Ser adorado pelos adeptos é um apoio muito importante, dá motivação para o que temos de fazer em campo", admitiu o jogador, frisando a vontade de "ganhar títulos no Benfica".

Lusa