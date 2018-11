Barcelona é o primeiro apurado para os oitavos da Champions

A quarta jornada dos grupos A a D só deu o 'passaporte' ao 'Barça', mas o FC Porto está quase lá, chegando igualmente aos 10 pontos. Os 'azuis e brancos' ficam garantidos com mais um empate, mas até podem seguir em frente com a pontuação que já alcançaram.

Bem encaminhados, mas não tão 'seguros', estão Atlético de Madrid e Borussia de Dortmund, que partilham o primeiro lugar no grupo A com nove pontos, só que ainda estão ao alcance do Brugge.

No estádio do Dragão, o FC Porto continuou a ser uma equipa em 'estado de graça' e goleou o Lokomotiv moscovita por 4-1.

Marega assistiu Herrera, aos dois minutos, e, aos 42, o mexicano 'retribuiu' ao maliano, levando o jogo para intervalo com 2-0. Farfán fez o golo da formação russa, aos 59, após o que o FC Porto aumentou a diferença, aos 67, através de Corona, e aos 90+3, por Otávio.

Também para o grupo D, o Schalke 04 cumpriu e venceu o Galatasaray por 2-0 - golos de Burgstaller, aos quatro minutos, e Uth, aos 57.

O FC Porto lidera o grupo, com 10 pontos, e 'carimba' o apuramento com um empate na receção ao Schalke O4, segundo com cinco pontos.

Com quatro, Galatasaray tem 'hipóteses matemáticas', enquanto que o Lokomotiv, sem pontuar até agora, já só sonha com a Liga Europa.

Com uma campanha idêntica aos 'dragões', o FC Barcelona lidera o grupo B com o mesmo total de pontos, 10, mas com a garantia de que ficará pelo menos num dos dois primeiros lugares.

Hoje, a equipa da cidade condal, sem Messi, que está lesionado, conseguiu um bom empate em Milão (1-1), com golos 'tardios' no jogo. Maicon fez o golo dos espanhóis, aos 83, e Icardi o dos italianos, aos 87.

Ao mesmo tempo, em Londres, o Tottenham deu a volta a uma desvantagem e bateu o PSV por 2-1, com Harry Kane em excelente plano.

De Jong marcou para o PSV, aos dois minutos, e os 'spurs' conseguiram regressar no segundo tempo fortíssimos, com Kane a 'bisar', aos 78 e 89, mantendo a sua equipa na corrida.

O FC Barcelona tem 10 pontos, o Inter sete, o Tottenham quatro e o PSV apenas um. O grande destaque é agora o Tottenham-Inter da próxima jornada.

No grupo A, o Atlético de Madrid bateu o Borussia Dortmund por 2-0, o que deixa ambos com nove pontos.

Saul, aos 33, e Griezmann, aos 80, apontaram os golos da noite no Wanda Metropolitano.

Com arbitragem de Soares Dias, o Mónaco fora 'esmagado', horas antes, pelo Brugge, em pleno principado. Marcaram pelos belgas Vanaken (12 e 17, este de penálti), Wesley (24) e Vormer (85).

Depois da saída de Leonardo Jardim, não há melhoras para o Mónaco, penúltimo na liga francesa e agora afastado da 'Champions'.

O grupo tem agora em terceiro a formação belga, com quatro pontos, e em quarto o Mónaco, com um.

'Confusão total' no grupo C, após os resultados desta quarta jornada: o Estrela Vermelha bateu o Liverpool, por 2-0, e Nápoles e PSG empataram 1-1.

Liverpool e Nápoles estão com seis pontos, PSG com cinco e Estrela Vermelha com quatro - ou seja, todos na corrida para as duas últimas rondas.

Em Belgrado, o Estrela Vermelha 'limpou' a má imagem deixada pelas goleadas em Paris e Liverpool e impôs-se, com os golos de Pavkov, aos 22 e 29.

E em Nápoles a equipa da casa foi brilhante a anular o avanço inicial do PSG e impôs um empate a um golo. Bernat, aos 45+2, colocou os parisienses na frente e Insigne, de grande penalidade, aos 62, logrou por fim bater Buffon, protagonista de uma grande exibição no San Paolo.



