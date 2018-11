FC Porto muito perto dos oitavos da Champions

Herrera (2'), Marega (43'), Corona (67') e Otávio (90+3') fizeram os golos do triunfo portista, com Farfán (59') a reduzir a desvantagem russa.

Com esta vitória, os dragões passam a somar 10 pontos, mais dois que o Schalke 04 e mais seis que o Galatasaray, equipas que se defrontaram hoje na Alemanha, com vitória do Schalke por 2-0. Os dragões ficam, por isso, a um ponto de garantirem o apuramento para os oitavos-de-final.

Na próxima jornada, os azuis e brancos recebem o Schalke (28 de novembro às 20h00) e o Galatasaray desloca-se a Moscovo para medir forças com o Lokomotiv (28 de novembro às 17h55).