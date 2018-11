Rodrigo Battaglia afirma que está a viver um momento muito triste na carreira

"Estou a viver um momento triste na minha vida. Depois de ter passado um dia devastador já cá estou novamente para dar luta a esta lesão com todas as minhas forças", explicou o jogador, numa publicação em que aproveitou para agradecer a todas as pessoas que lhe enviaram mensagens a "dar força" neste momento.



O jogador do Sporting sofreu uma entorse com rotura no ligamento cruzado do joelho direito no jogo contra o Santa Clara, tendo sido substituído ao minuto 30.

O médio argentino tinha sido utilizado em oito jogos do campeonato, em nove possíveis, falhando apenas na I Liga o jogo em casa com o Marítimo devido a lesão.

O Sporting vê-se impedido de contar com o jogador argentino, numa fase da época em que está envolvido na I Liga, na Taça da Liga, na Taça de Portugal e na Liga Europa.



Lusa