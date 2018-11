Adeptos do Benfica arrasam Grimaldo após críticas do jogador

"Ouvir a reacção dos adeptos não me agradou nada. A equipa correu e trabalhou, não entendo porque é que não estão connosco. Quando há vitórias estamos todos juntos e felizes, mas agora, quando estamos a sofrer derrotas, precisamos mais que nunca dos adeptos para dar a volta à situação. Hoje trabalhámos mas os adeptos não estão connosco e a equipa está descontente com isso", afirmou o lateral espanhol em declarações à Eleven Sports.

O efeito destas palavras foi imediato na massa adepta benfiquista, com várias críticas deixadas na mais recente publicação do jogador no Instagram:

"Joga à bola e está calado que é para isso que te pagam", "Não são os adeptos que não estão com vocês. São vocês que não estão connosco" ou "Joga mais e fala menos! Nada nem ninguém é maior que o Benfica!" são alguns dos comentários.

Apesar da onda de críticas, há também quem esteja do lado de Grimaldo, com comentários como "Nós estamos contigo campeão, contigo e com o resto da equipa" ou "Bom jogo hoje, para mim o melhor em campo hoje e em quase todos os jogos, sempre a dar o máximo".

Com o empate caseiro diante do Ajax, o Benfica somou o quarto jogo consecutivo sem vencer.