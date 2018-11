Jonas (29') deu vantagem às águias mas Tadic (61') restabeleceu a igualdade no marcador.

Com este empate, o Benfica segue no 3.º lugar do grupo, com 4 pontos, menos quatro que o Ajax e menos seis que o Bayern Munique, que hoje derrotou o AEK por 2-0. A equipa grega segue, por isso, no último lugar, ainda sem qualquer ponto.

Na próxima jornada, os encarnados jogam em Munique com o Bayern (27 de novembro às 20h00) e o Ajax desloca-se a Atenas para medir forças com o AEK (27 de novembro às 17h55).