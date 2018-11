Dois ginastas portugueses nas finais dos Campeonatos do Mundo na Rússia

A atleta da Sociedade Filarmónica Estrela Moitense segue para a final da sua especialidade em sexto lugar. Apesar de Raquel Pinto ter sido sétima classificada com 66.600 pontos, as regras ditam que passam para a final as oito primeiras classificadas, mas só duas por país, como havia três ginastas da Grã-Bretanha à sua frente, a terceira britânica foi eliminada e Raquel Pinto subiu um lugar.

Já na especialidade de duplo minitrampolim masculino, Diogo Costa, do Ginásio Clube Vilacondense, conseguiu a última posição que dá acesso à final, o oitavo posto, com um total de 72.700 pontos.

Inicialmente, esta pontuação deu-lhe o nono lugar, mas o atleta também beneficiou da regra acima referida para se qualificar para a fase seguinte.

"Portugal mostrou mais uma vez um bom nível na ginástica de trampolins", salientou em comunicado a Federação de Ginástica de Portugal, num balanço do primeiro dia dos Campeonatos do Mundo, que se disputam em São Petersburgo.

Nota ainda para dois atletas lusos, ambos do Sporting Clube de Portugal, que se qualificaram para a semifinal da especialidade de trampolim individual. Diogo Abreu terminou o dia com uma nota final de 111.060 pontos, ficando em sexto lugar entre 83 ginastas. E Pedro Ferreira alcançou 108.855 pontos, conquistando o 18.º posto.

A semifinal de trampolim individual vai decorrer no sábado e conta com os primeiros 24 classificados, num máximo de três por país. A final decorre no mesmo dia e apenas conta com os primeiros oito classificados na semifinal, num máximo de dois por país.

