Fernando Santos anuncia convocados para duelos com Itália e Polónia

Nas escolhas de Fernando Santos, é certa a ausência do avançado e capitão Cristiano Ronaldo, que só vai regressar à seleção nacional em 2019, por opção do jogador, selecionador e da própria Federação Portuguesa de Futebol.

A divulgação da lista de convocados vai decorrer às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Portugal defronta a Itália em 17 de novembro, em Milão, e três dias depois recebe a Polónia, em Guimarães. Se empatar com os transalpinos ou bater os polacos, está na 'final four', que deverá organizar, em junho de 2019.

A seleção nacional lidera o grupo 3 da Liga A da Liga das Nações com seis pontos, seguida da Itália, com quatro, e da Polónia, que soma apenas um e já está despromovida.

Após a convocatória da seleção principal, será a vez de Rui Jorge desvendar os eleitos para o 'play-off' frente à Polónia, de acesso à fase final do Euro2019 de sub-21.

A seleção portuguesa de sub-21 desloca-se à Polónia em 16 de novembro e recebe a seleção polaca quatro dias depois em Chaves.

O primeiro duelo será no Estádio Ernst Pohl, em Zabrze, às 17:00 (horas de Lisboa), e o jogo decisivo da eliminatória será à mesma hora no Estádio Municipal Eng. Manuel Branco Teixeira, em Trás-os-Montes.

Lusa