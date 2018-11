Em causa está a divulgação de correspondência do Benfica no Porto Canal. O diretor de comunicação do FC Porto já foi constituído arguido neste processo.

Além de Pinto da Costa, foram também notificados pelo Ministério Público para prestar declarações no âmbito do processo dos e-mails, os administradores da SAD portista, Adelino Caldeira, Fernando Gomes e Reinaldo Teles.