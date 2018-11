Portugal vice-campeão do mundo no concurso completo de trampolins

Na estreia do concurso completo em Mundiais de trampolins, a seleção portuguesa terminou com 24 pontos, menos três do que a China, primeira campeã do mundo de 'all-around', enquanto o Canadá arrecadou a medalha de bronze, em igualdade com Portugal.

A equipa lusa foi composta por Mariana Carvalho e Diogo Abreu (trampolim), Raquel Pinto e Diogo Vilela (tumbling), Mafalda Brás e Diogo Carvalho (duplo minitrampolim) e as duplas feminina e masculina de trampolim sincronizado, constituídas por Marina Carvalho e Nicole Pacheco e por Diogo Ganchinho e Pedro Ferreira.

Em declarações publicadas no Facebook da Federação de Ginástica de Portugal, Diogo Ganchinho, capitão da equipa portuguesa, não escondeu a alegria pela conquista da medalha: "É espetacular. É a primeira vez que esta competição acontece e conseguir este segundo lugar é espetacular para o nosso país, para o nosso desporto."

"Foi especialmente bom para mim, depois de na quarta-feira não me ter corrido bem, hoje foi bom ter ajudado a equipa e sentir que nos ajudámos a obtereste resultado. Pensámos sempre que tínhamos uma hipótese. Estávamos numa final e há sempre essa hipótese de conquistar uma medalha. Temos de sonhar e trabalhar para isso. Numa final tudo é possível, acreditámos sempre e conseguimos."



Lusa