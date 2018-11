CMVM divulga prospeto de empréstimo obrigacionista de 30 M€ da Sporting SAD

O empréstimo obrigacionista arranca na próxima segunda-feira e, de acordo com a CMVM, os eventuais interessados poderão subscrever até ao dia 22 deste mês.

No prospeto, é revelado que a SAD 'leonina' vai pagar 5,25% de juros pela emissão de 30 ME de obrigações, devendo o empréstimo ter uma duração de três anos, com o reembolso a ser efetuado ao valor nominal, de uma só vez, em 26 de novembro de 2021.

A Sporting SAD tinha anunciado em 26 de outubro estar a proceder à estruturação e montagem de um novo empréstimo obrigacionista de 30 ME.

"O Conselho de Administração mandatou o Montepio Investimento para a prestação dos serviços de organização, montagem e colocação do novo empréstimo obrigacionista, operação que é fundamental para o cumprimento de compromissos financeiros da Sociedade", revelou na ocasião aquela SAD.

Lusa