Futebolista internacional sul-coreano envolvido em acidente de viação com vítima mortal

Lee Chang-min, de 24 anos, estava a conduzir na ilha de Jeju, a maior do país, quando cruzou o traço que separa as vias e embateu num automóvel que seguia no sentido inverso, de acordo com as informações disponibilizadas pelas autoridades.

Um passageiro da outra viatura, de 68 anos, morreu no local, com o condutor e outro passageiro a ficarem gravemente feridos.

O jogador, que atua no Jeju United, da primeira divisão sul-coreana, foi interrogado e "admitiu ter cruzado o traço central na estrada, mas confirma-se que se encontrava sóbrio", disse um agente à AFP, que adiantou que não se sabe ainda se o futebolista conduzia em excesso de velocidade.

Com sete internacionalizações na seleção principal sul-coreana, atualmente comandada pelo técnico português Paulo Bento, Lee Chang-min participou na equipa olímpica que foi ao Rio2016.



Lusa