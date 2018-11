Pinto da Costa constituído arguido no caso dos e-mails

Foram ainda constituídas arguidas outras três pessoas, uma delas por suspeita de violação de correspondência. Ao que a SIC apurou, trata-se de Diogo Faria, comentador do Porto Canal e co-autor do livro "Polvo Encarnado", que escreveu juntamente com Francisco J Marques, diretor de comunicação do Porto e que também já tinha sido constituído arguido neste processo.

Pinto da Costa foi ouvido esta sexta-feira pelo Ministério Público. O presidente do FC Porto entrou e saiu do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) sem prestar declarações:

Esta quinta-feira, o Ministério Público tinha pedido mais tempo para investigar o caso, que envolve responsáveis e colaboradores do Benfica. De acordo com o Expresso, o DIAP argumenta que o processo insere-se num esquema de corrupção altamente organizado.

Este caso surgiu na sequência de uma queixa apresentada pelo Benfica contra o furto de e-mails, que foram divulgados na internet e no Porto Canal.