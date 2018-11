A equipa sadina adiantou-se aos 14 minutos, através de Mendy, ainda permitiu que o conjunto visitante chegasse à igualdade por Cris, aos 33, antes de Cádiz, aos 72, anotar o golo vitorioso da sua equipa.

Com este triunfo, o Vitória subiu ao oitavo posto, com 14 pontos, enquanto o Feirense ocupa o 14.º, com nove.



