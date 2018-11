"Lesão grave no tornozelo direito. Danny continua internado e vai continuar a ser avaliado. Uma nova atualização vai ser dada nas próximas 72 horas", lê-se num comunicado publicado na página oficial dos 'gunners'.



Welbeck lesionou-se durante a primeira parte do empate 0-0 com o Sporting, em jogo da quarta jornada do Grupo E, resultado que permitiu ao Arsenal qualificar-se para os 16 avos de final da Liga Europa.

Lusa