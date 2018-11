O avançado brasileiro Tiquinho Soares fez o único golo do encontro, aos 88 minutos.

Com este triunfo, os dragões sobem à liderança isolada do campeonato com 24 pontos, mais três que a equipa minhota, que sofreu a primeira derrota na Liga e pode cair para o 3.º lugar caso o Sporting vença o Chaves este domingo.

Na próxima jornada, o FC Porto joga o dérbi portuense no Bessa, frente ao Boavista (2 de dezembro às 20h00) e o SC Braga recebe o Moreirense (1 de dezembro às 20h30).