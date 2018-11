Quatro mudanças na convocatória do Sporting para receção ao Chaves

Na sua última convocatória como treinador interino, Tiago Fernandes deixou de fora, em relação ao empate com o Arsenal (0-0), na Liga Europa, o guarda-redes Luís Maximiano e os defesas Thierry Correia e Jefferson.

Este será o último encontro no banco de Tiago Fernandes, que substituiu interinamente José Peseiro até à entrada do holandês Marcel Keiser.

O Sporting, terceiro classificado, com 19 pontos, recebe no domingo o Desportivo de Chaves, 17.º e penúltimo, com sete.

Lista dos 21 convocados:

- Guarda-Redes: Renan, Viviano e Salin.

- Defesas: Coates, Mathieu, Lumor, Bruno Gaspar e André Pinto.

- Médios: Petrovic, Misic, Bruno Fernandes, Acuña, Miguel Luís e Gudelj.

- Avançados: Montero, Carlos Mané, Nani, Castaignos, Diaby, Jovane e Bas Dost

Lusa