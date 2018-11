Benfica regressa às vitórias em Tondela

Um autogolo de Conti deu vantagem à equipa beirã logo no primeiro minuto do encontro, mas golos de Jonas (9'), Seferovic (64') e Rafa (75') completaram a reviravolta no marcador.

O Tondela acabou o jogo reduzido a 9 jogadores devido às expulsões de David Bruno (54') e Ícaro (84').

Com este triunfo, o primeiro nos últimos cinco jogos das águias, o Benfica sobe provisoriamente ao 3.º lugar, com 20 pontos, menos um que o SC Braga, menos quatro que o líder FC Porto e mais um que o Sporting, que joga esta noite em Alvalade frente ao Chaves. Já o Tondela cai para o 14.º lugar, com 9 pontos.

Na próxima jornada, o Benfica recebe o Feirense (1 de dezembro às 18h00) e o Tondela defronta no Algarve o Portimonense (2 de dezembro às 15h00).