Bruno de Carvalho detido

Ao que a SIC apurou, estão também a ser realizadas buscas na sede da claque Juve Leo, nas imediações do Estádio de Alvalade.

O ex-dirigente leonino foi detido às 17h45 e levado para o tribunal do Barreiro para interrogatório sobre os acontecimentos de maio, na Academia de Alcochete.

Para além de Bruno de Carvalho foi também detido Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá, atual líder da claque do Sporting Juve Leo.

A Procuradoria-Geral da República já confirmou as duas detenções.

Em outubro, as suspeitas do eventual envolvimento de Bruno de Carvalho no ataque em Alcochete adensavam-se, depois de o oficial sportinguista de ligação aos adeptos ter confirmado que avisou pessoalmente André Geraldes sobre a ida da claque à Academia e que, por isso, dizia estranhar que o então presidente leonino não tenha tido, pelo menos, um prévio conhecimento do caso:

Também nessa semana, Bruno de Carvalho apresentou-se, de forma voluntária, no Departamento de Investigação e Ação Penal para prestar declarações sobre o caso. O ex-dirigente leonino admitiu, na altura, que teve conhecimento de que poderia ser detido a qualquer momento e, por isso, resolveu antecipar-se à Justiça: