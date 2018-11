O árbitro Manuel Mota, da Associação de Futebol de Braga, decidiu parar a partida à passagem do minuto 20, reunindo-se com os treinadores de ambas as equipas, que concordaram com a interrupção.



A equipa de arbitragem vai aguardar cerca de 30 minutos para decidir se o desafio prossegue no dia de hoje.



O Estoril Praia ocupa a quinta posição, com 14 pontos, enquanto o Paços de Ferreira é líder isolado da competição, com 21.



Lusa