Sporting sobe ao 2.º lugar

Um bis de Bas Dost (23' e 86'. de penálti) deu a vitória aos leões, com Niltinho (81') a apontar o único golo da equipa flaviense.

O Chaves ficou reduzido a 10 jogadores aos 71 minutos, devido à expulsão de Bruno Gallo após entrada dura sobre Marcos Acuña.

Com esta vitória, os leões sobem ao 2.º lugar da Primeira Liga com 22 pontos, menos dois que o líder FC Porto, mais um que o SC Braga e mais dois que o Benfica. Já a equipa flaviense segue no último lugar do campeonato, com 7 pontos.

Na próxima jornada, o Sporting joga no terreno do Rio Ave (3 de dezembro às 20h15) e o Chaves recebe o Vitória de Guimarães (2 de dezembro às 17h30).