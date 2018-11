Benfiquista Salvio dispensado da seleção argentina devido a lesão

O extremo 'encarnado' do Benfica sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo frente ao Ajax (1-1), na terça-feira, para a Liga dos Campeões, razão pela qual não foi convocado pelo técnico Rui Vitória para o jogo com o Tondela (vitória por 3-1), no domingo, para a I Liga.

Além de Salvio, também o central Nicolás Otamendi, ex-jogador do FC Porto e atualmente no Manchester City, foi dispensado devido a lesão, tal como Matías Zaracho.

Os dois jogos particulares diante do México disputam-se em território argentino, o primeiro em Córdoba, já na sexta-feira, e o segundo em Mendoza, no dia 21 de novembro.



Lusa