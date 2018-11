Miguel Cardoso é o novo treinador do Celta de Vigo

O treinador sucede a Antonio Mohamed, que chegou esta temporada ao clube galego, e que foi despedido devido aos maus resultados.

Em 12 jogos no campeonato, o treinador argentino somou três vitórias, cinco empates e quatro derrotas.

De acordo com o clube espanhol, Miguel Cardoso será apresentado esta terça-feira às 13h00.

Miguel Cardoso tem 46 anos e assumiu o comando técnico do Nantes no início da temporada, depois de se ter estreado como treinador principal no Rio Ave, clube que levou ao quinto lugar da I Liga.

Já tinha feito parte das equipas técnicas de Shakhtar Donetsk, Deportivo, Sporting de Braga, Académica e Belenenses.