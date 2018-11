Bernardeschi dispensado na seleção italiana para o jogo com Portugal

O jogador da Juventus sofreu uma lesão muscular e não poderá defrontar o defesa português João Cancelo, colega na equipa de Turim, que foi convocado para a seleção portuguesa, ao contrário do avançado Cristiano Ronaldo, a maior referência da heptacampeã italiana.

Portugal, que em 10 de setembro venceu a Itália por 1-0, no Estádio da Luz, em Lisboa, lidera o Grupo 3 da Liga das Nações A, com seis pontos, mais dois do que a seleção transalpina e mais cinco do que a lanterna-vermelha Polónia, já eliminada.

A equipa orientada por Fernando Santos precisa apenas de conquistar um empate em Milão para se qualificar para a 'final four', que deverá organizar, em junho de 2019, mas mesmo uma derrota poderá ser retificada três dias mais tarde, em 20 de novembro, quando receber a Polónia, em Guimarães.

Depois de disputar a última partida na nova competição de seleções da UEFA frente à equipa das 'quinas', a seleção italiana defronta a congénere dos Estados Unidos, em 20 de novembro, em jogo particular na cidade belga de Genk.



Lusa