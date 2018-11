O ex-presidente do Sporting Bruno de Carvalho entrou hoje perto das 9h30 no Tribunal do Barreiro, para ser interrogado por um juiz no âmbito da investigação da invasão à academia de Alcochete.



Bruno de Carvalho e o líder da claque Juventude Leonina foram detidos no domingo, com base em mandados de detenção emitidos pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.