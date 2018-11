Através da rede social Instagram, a página da Juve Leo declara o apoio ao líder com a mensagem: "Musta, tens um exército a teu lado", acompanhada de uma imagem de Nuno Mendes, mais conhecido como Mustafá:

Mustafá e Bruno de Carvalho foram detidos no domingo, no âmbito das investigações ao ataque na Academia de Alcochete, em maio passado. Ambos vão conhecer as medidas de coação esta quinta-feira.