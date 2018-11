Miguel Oliveira quer despedir-se de Moto2 com título mundial de equipas

Esta vai ser a última prova do português pela Red Bull KTM Ajo e o piloto natural de Almada disse esperar garantir o cetro antes de subir à classe rainha do Mundial de motociclismo de velocidade.

"Todos sonham em competir no MotoGP. Espero desfrutar da prova de Valência e, acima de tudo, deixar a equipa com mais uma vitória. Este é um circuito que se adapta bem à KTM e à minha pilotagem. Vamos lutar por esta última vitória e pelo título de equipas no domingo", garantiu o piloto de 23 anos, que já venceu esta prova por duas vezes, em 2015, em Moto3, e no ano passado, em Moto2.

Depois de assegurar o vice-campeonato mundial, Miguel Oliveira, a 32 pontos do italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que se sagrou campeão na ronda anterior, na Malásia, há duas semanas, despede-se da equipa pela qual correu nas últimas quatro temporadas.

"É a minha última corrida com a família Red Bull KTM Ajo. Foram três anos incríveis. Por um lado, estou triste por deixar esta família, uma equipa que me deu tantas vitórias e tantos pódios. Por outro, estou entusiasmado por enfrentar uma nova categoria e um novo desafio", sublinhou o piloto português, na antevisão da última prova do ano.

Antes da 19.ª e última prova do Mundial, a Red Bull KTM Ajo tem, neste momento, 22 pontos de vantagem sobre a Sky Racing Team VR46, de Bagnaia.

Para este campeonato, pontuam os dois pilotos de cada equipa.



Lusa