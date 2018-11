Tenista Agnieszka Radwanska anuncia fim da carreira aos 29 anos

"Infelizmente, não consigo treinar e jogar como antes e, recentemente, o meu corpo não está à altura das minhas expectativas", explicou a atleta, num comunicado divulgado através da rede social Twitter, qualificando a decisão como a "mais difícil" que tomou na vida.

Situada atualmente na 75.ª posição do 'ranking' feminino, a polaca conquistou, ao longo da carreira de 13 anos, 20 títulos do circuito, entre os quais as WTA Finals de 2015, em Singapura, e alcançou a final do torneio de Wimbledon, em 2012, ano em que atingiu também o segundo lugar da hierarquia mundial.

Radwanska assinalou que não vai abandonar completamente o ténis, acrescentando que "chegou o tempo de novos desafios e novas ideias, tão entusiasmantes como aquelas vividas enquanto jogadora".



Lusa