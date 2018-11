Concluída acusação aos suspeitos do ataque à Academia do Sporting

Uma nota da PGR dá conta que o Ministério Público pondera recorrer das medidas de coação aplicadas ao ex-presidente do Sporting e ao líder da claque Juve Leo.

A procuradora que tem o processo tinha a acusação praticamente pronta e terá estado a trabalhar nela ontem à noite. Acabou-a esta manhã, logo a seguir ao despacho do juíz de instrução que interrogou Bruno de Carvalho e Mustafá.

Com a acusação concluída, cai por terra a possibilidade da magistrada ouvir Jorge Jesus. O testemunho do antigo treinador do Sporting tinha sido considerado essencial para a investigação. Jesus deverá ser ouvido apenas em fase de julgamento.

O Ministério Público ainda inquiriu esta manhã, como testemunha, o atual presidente do Sporting.