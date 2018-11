Polónia perde com República Checa a cinco dias de enfrentar Portugal

Um golo de Jankto, aos 52 minutos, decidiu o encontro em Gdansk, aplicando aos polacos o terceiro desaire seguido, antes de encerrar o Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, no qual já está confirmada a sua despromoção.

Depois de uma primeira parte equilibrada e com oportunidades de parte a parte, mas sem golos, um erro de Bednarek permitiu a Schick rematar, para defesa de Skorupski, antes de Jankto fazer o único tento da partida na recarga.

A Polónia visita Guimarães, em 20 de novembro, no último jogo do Grupo 3, após a visita de Portugal à Itália, no sábado, na qual a formação lusa pode qualificar-se para a fase final com um empate.

Lusa