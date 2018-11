Presidente da República felicita seleção campeã de futsal para atletas com síndrome de Down

"Ao conquistarem esta quinta-feira o título europeu de Futsal de síndrome de Down, os atletas portugueses que integram a seleção nacional provam mais uma vez que estamos entre os melhores dos melhores", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, divulgada no 'site' da Presidência da República.

A seleção portuguesa de futsal para atletas com síndrome Down sagrou-se hoje campeã da Europa ao derrotar na final a anfitriã Itália, por 4-0, numa competição que decorreu em Terni.

Marcelo Rebelo de Sousa saúda todos os jogadores, técnicos e dirigentes pelo título conquistado, tendo ainda "uma palavra de felicitação a César Morais, considerado o melhor jogador do torneio".

Também o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, deu os parabéns aos atletas portugueses através da sua conta do Twitter.

"Superação constante, orgulho permanente nos nossos atletas", escreveu o ministro.

Um 'hat-trick' de Nélson Morais e um golo de César Morais garantiram a vitória lusa sobre a Itália, campeã do Mundo, na final do campeonato europeu da Federação Internacional de Futebol para Síndrome Down (FIFDS).

Portugal, que competiu com uma seleção da Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual (ANDDI), termina a competição com quatro vitórias e uma derrota.



Lusa