Roger Federer nas meias-finais das ATP Finals

O número 2 mundial superou o sexto, que já entrou para o 'court' com as 'meias' garantidas, em dois 'sets', pelos parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 18 minutos.

Com este triunfo, Federer venceu o agrupamento, pelo que disputará as meias-finais com o segundo classificado do Grupo A, evitando, previsivelmente, um prematuro confronto com o sérvio Novak Dkokovic, líder da hierarquia.

No primeiro encontro do dia, o austríaco Dominic Thiem superou o japonês Kei Nishikori - que havia batido Federer na estreia -, por 6-1 e 6-4, resultado que qualificou Anderson.

A fase de grupos completa-se na sexta-feira, com Djokovic a defrontar o croata Marin Cilic (uma vitória e uma derrota), depois de já ter batido o alemão Alexander Zverev (uma vitória e uma derrota) e o norte-americano John Isner (duas derrotas), que se defrontam no primeiro jogo do dia.

